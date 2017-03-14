Выделенный транш УЕФА потратят на реконструкцию футбольной инфраструктуры – КФС

В Крыму выделенный транш Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планируют направить на реконструкцию футбольной инфраструктуры. Об этом заявил президент Крымского футбольному союза Юрий Ветоха, сообщают «РИА Новости Крым».

«Эта помощь не идет на клубы. Для УЕФА самое главное – развитие футбола на долгосрочной основе, чтобы развивались дети, чтобы футбол жил в Крыму. Нам дали пять направлений, и мы посчитали, что самое главное – это развитие нашей инфраструктуры, которая, к сожалению, не совсем в хорошем состоянии», – заявил Ветоха.

Он добавил, что в Крыму насчитывается 50 спортивных сооружений, 90% из которых находятся в упадке.

«Их потихоньку согласуем и будем приводить в порядок. Нужно, чтобы наши дети полноценно могли развиваться и повышать свое мастерство», – уточнил Ветоха.

Пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) накануне сообщила, что УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Однако на официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.