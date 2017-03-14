Белый дом смягчил позицию по обвинению Обамы в прослушивании Трампа

Белый дом смягчил свою позицию относительно предыдущих утверждений президента США Дональда Трампа, о том, что якобы его предшественник Барак Обама прослушивал избирательный штаб республиканского кандидата во время выборов 2016 года. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил что заявления Трампа не следует воспринимать буквально. Спайсер сказал, что в сообщении Трампа в сети Twitter речь шла о «наблюдении и других видах деятельности» в широком смысле.

Раньше Белый дом через представителя Шона Спайсера сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил Конгресс инициировать разбирательство в отношении возможных «политически мотивированных расследований» во время избирательной кампании 2016 года.

Это заявление появилось на следующий день после того, как президент Дональд Трамп без доказательств обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании телефонных разговоров в нью-йоркском офисе во время избирательной кампании. Представитель Обамы опроверг эти заявления, назвав их «просто ложью».