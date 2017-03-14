На Северной стороне Севастополя – километровые пробки из-за ремонта на трассе

На Северной стороне Севастополя образовались километровые автомобильные пробки из-за ремонта на автомобильной трассе. Об этом 14 марта в ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Севастополя сообщил депутат Юрий Круглов, сообщает «РИА Новости Крым».

По словам Круглова, затруднено движение на протяженности улицы Богданова и частично улице Челюскинцев, а ситуацию на дороге усугубляет нерегулируемый железнодорожный переезд.

«Он находится в таком состоянии, что транспорт снижает скорость практически до полной остановки. Из-за этого там многокилометровая пробка. Если этот переезд сегодня ночью отремонтировать, то тогда завтра уже движение там восстановится, несмотря на повышенное количество автомобилей», – сообщил Круглов.

Севастопольский депутат добавил, что ремонтные работы продлятся еще «как минимум неделю».

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе проводятся срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.