МИД Украины: с 1 апреля украинцы смогут ездить в Албанию без виз

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что 1 апреля вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, в соответствии с соглашением, подписанным 4 ноября 2016 года в Тиране, граждане Украины и Албании, которые пользуются действительными проездными документами (загранпаспортами, удостоверениями личности моряка), могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории договаривающихся сторон в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

В феврале Кабмин Украины утвердил соглашение с Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.