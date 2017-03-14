Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам

Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам. Как сообщает 14 марта пресс-служба Кабинета министров Украины, церемония подписания соглашения состоялась во время официального визита украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Турцию.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме карты (ID), содержащей бесконтактный электронный носитель, будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В Кабмине Украины считают, что это соглашение будет способствовать развитию двусторонних отношений между странами.

Сейчас между Украиной и Турцией действует безвизовый режим въезда (до 90 дней).

С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан на пластиковые ID-карты с электронным чипом. В украинском правительстве отмечают, что переход от обычных паспортов на ID-карты является шагом навстречу либерализации визового режима с ЕС.