В России подали заявку на митинг за отставку Медведева

В России оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга в поддержку требования расследовать «факты коррупции высших должностных лиц России». Об этом он написал 14 марта в своем блоге.

Заявка подана на 26 марта. Марш должен пройти от Тверской заставы до Охотного ряда. Численность шествия не должна превысить 15 тысяч человек, говорится в заявке. Поводом для шествия и митинга Навальный назвал отсутствие реакции на расследование о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущен – завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие», – написал российский оппозиционер.

Также Навальный планирует подать заявки на митинги в нескольких крупнейших городах России.

2 марта российский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об элитной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем.

Навальный обвинил премьер-министра России в создании «многоуровневой коррупционной схемы», основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве России отказались комментировать эту информацию, назвав ее «пропагандистским выпадом».