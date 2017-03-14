В Севастополе приняли закон о выборах губернатора

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок, среди которых были как технические корректировки, так и существенные изменения нормативного акта, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Наиболее существенные поправки содержания законопроекта внесли депутаты от фракции ЛДПР Илья Журавлев и Игорь Валис. Они предлагали снизить для потенциальных кандидатов муниципальный фильтр, а также запретить голосовать на выборах солдатам, проходящим на территории города Севастополя срочную службу.

Эти поправки были одобрены на общественных обсуждениях, проводимых касательно данного законопроекта Общественной палатой Севастополя, однако, как заявил с трибуны депутат-единоросс Виктор Посметный, ни одна из них не была поддержана парламентариями – членами комитета по законодательству на предварительном обсуждении.

В результате, депутатский корпус принял законопроект в исходном виде с учетом технических корректур, внесенных на рассмотрение представителями врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, а все поправки, предполагавшие изменение содержания проекта закона, были отклонены при голосовании. Закон был поддержан 19-ю депутатами из 20-ти присутствующих.

С середины 2015 года группа севастопольских депутатов – сторонников бывшего «народного мэра» Алексея Чалого предпринимала неоднократные попытки принятия законопроекта о выборах губернатора Севастополя, которые блокировались бывшим градоначальником Сергеем Меняйло и подконтрольными ему парламентариями.

Через несколько дней после отставки Меняйло, законопроект был принят в первом чтении всеми 24-мя депутатами единогласно.

Нормативный акт предоставляет возможность потенциальным кандидатам баллотироваться исключительно от зарегистрированных политических партий, исключает возможность самовыдвижения, а также устанавливает максимально возможный, с точки зрения российского законодательства, муниципальный фильтр.

В настоящее время для выдвижения кандидата ему будет необходимо собрать, как минимум, 12 подписей муниципальных депутатов. Такое количество «низовых» парламентариев есть лишь у партии «Единая Россия» и КПРФ.

Во вторник, 14 марта, в Севастополе прошел пикет против проекта «Закона о выборах губернатора» и «беззакония, которое творится в городе». На пикет вышли более 50 протестующих с плакатами «Позор команде Чалого!», «В губернаторы – севастопольца!», «Депутаты, услышьте горожан!» и скандировали «Заксобрание – в отставку!».

По словам первого секретаря Севастопольского горкома Коммунистической партии Российской Федерации Василия Пархоменко, местные власти не видят проблем города и делают последующие выборы губернатора для «партии власти».

Руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик высказался против проекта «закона о выборах губернатора». По его словам, «сейчас появилось много таких, которые предали идеалы «русской весны» и они не должны участвовать в выборах.