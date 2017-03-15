На озеленение и благоустройство Феодосии выделили 12 миллионов рублей – крымские власти

Российские власти Феодосии заявляют о выделении около 12,5 миллионов рублей на благоустройство скверов, вывоз несанкционированных свалок и высадку новых зеленых насаждений. Об этом 14 марта заявила заместитель начальника феодосийского управления городского хозяйства и природопользования Лариса Лушнева, сообщают «Новости Крыма».

«На благоустройство скверов, ремонт малых архитектурных форм, обновление лавочек, а также на вывоз несанкционированных свалок выделено порядка 7 млн рублей. На городское озеленение – посадку летних цветов и деревьев вдоль дорог – 5,5 млн рублей», – заявила Лушнева.

Она отметила, что до начала курортного сезона планируется завершение работ по прокладке центрального канализационного коллектора.

Правительство России заявляет, что аннексированный Крым получит 100% субсидий из российского бюджета на обустройство городских парков. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства России.

Согласно документу, Севастополь получит 4,6 млн рублей, Крым – 11,8 млн рублей. Крым и Севастополь должны заключить соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России до первого марта, и утвердить правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам до 1 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».