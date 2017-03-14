В Симферополе репетируют мероприятия к годовщине «референдума»

В Симферополе репетируют мероприятия, посвященные годовщине «референдума» и «присоединения Крыма к России». Как сообщает 14 марта корреспондент Крым.Реалии, репетиции публичных акций прошли у здания подконтрольного Кремлю парламента Крыма, в «сквере Республики», а также близ улицы Пушкина.

Накануне стало известно, что подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют перекрыть движение транспорта в центре Симферополя 16 и 18 марта.

Как сообщила пресс-служба российского правительства Крыма, ограничение движения связано с проведением мероприятий, посвященных к годовщине «референдума» в Крыму.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».