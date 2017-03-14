В Севастополе – проблемы с ремонтом пассажирского катера для жителей Радиогорки

В Севастополе пассажирский катер «Григорий Овсянников» третий месяц находится в ремонте, из-за чего жители микрорайона Радиогорка вынуждены испытывать трудности в связи с необходимостью ежедневно добираться до мест работы или учебы.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, договор на плановый ремонт катера был заключен в конце прошлого года между госпредприятием «Севастопольский морской порт» и ООО «СРЗ «Персей» без проведения конкурсной процедуры.

Согласно ремонтной ведомости, «Персей» в течение 45 суток должен были провести плановый ремонт корпуса, двигателя, сидений и осуществить покраску судна. Общий объем работ оценивался в 4 миллиона рублей, из них 25% государственное предприятие обязалось выплатить корабелам авансом через пять суток после поступления судна на завод.

Официальная информация о том, когда катер вернется в строй, не оглашается, однако неофициально задержку связывают с отсутствием комплектующих и нехваткой квалифицированных специалистов по судоремонту.

В Севастополе катера являются внутригородским и безальтернативным общественным транспортом для жителей Северной стороны и Инкермана, где проживает около 40 тысяч человек. «Григорий Овчинников», вместимостью 250 человек, относится к пассажирским катерам серии 1438, которые выпускал Ильичевский судоремонтный завод с 1979 по 1984 год. Катера этой серии до их пор используются в Севастополе, Москве, Керчи, Сочи, Новороссийске, Владивостоке, Хельсинки.

В 2014 году «народный губернатор» Алексей Чалый и его единомышленники обещали, что Севастополь превратится в «технологическую столицу Причерноморья», а судоремонт станет одной из основных отраслей «самодостаточной городской экономики».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».