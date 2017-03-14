Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии России

Президент России Владимир Путин 14 марта дал поручение российским министерствам обороны и иностранных дел подписать соглашение с сепаратистским регионом Грузии Южной Осетией о «вхождении ее армейских частей в состав российских вооруженных сил».

Накануне правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией. Документом предусматривается, что граждане сепаратистского региона Грузии Южной Осетии смогут служить по контракту в российских войсках. При заключении контракта с российской армией гражданин Южной Осетии будет освобожден от несения военной службы в Южной Осетии, говорится в документе.

Россия после пятидневной войны против Грузии в 2008 году признала самопровозглашенную «независимость» сепаратистского региона Грузии, Южной Осетии, и Абхазии оставив, вопреки своим международным обязательствам, в обоих регионах свои войска.

Тбилиси признает оба региона как территории, оккупированные Россией. Мир признает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, за исключением России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру.