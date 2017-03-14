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Украинский законопроект против двойного гражданства не касается крымчан – Логвинский

Народный депутат Украины Георгий Логвинский

Народный депутат Украины Георгий Логвинский

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Народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция «Народный фронт») считает, что законодательная инициатива Петра Порошенко по исключению возможности второго гражданства для украинцев не касается крымчан. Такую позицию депутат высказал 14 марта в комментарии Крым.Реалии.

«Нормой закона про права и свободы на временно оккупированной территории четко предусмотрено, что получение гражданства на оккупированной территории Украиной не признается, более того – не признается всем миром. Оно не признается как наличие другого гражданства для гражданина Украины», – пояснил Логвинский.

Он отметил, что предложенный законопроект требует экспертной оценки и не исключено, что в финальный документ будут внесены правки.

«Я думаю, что этот законопроект будет доработан и даже тех лиц, которые имеют паспорт другой страны, но являются гражданами в диаспоре, в Испании, Италии, Израиле, которые не хотят лишаться гражданства Украины, их это тоже не коснется... Общество ждет главное – чтобы у нас не было чиновников с двумя, тремя, четырьмя паспортами и гражданствами в этом парламент поддерживает», – дополнил Логвинский.

Президент Украины Петр Порошенко 13 марта подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство. Предлагается ввести норму, что «гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается, что обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины». Кроме того, предлагается установить новые основания для потери гражданства Украины в случае наличия у лица гражданства других государств.

Этот закон определен президентом как неотложный.

В последнее время тема наличия нескольких гражданств у граждан Украины, в первую очередь главных чиновников и должностных лиц, приобрела новую актуальность после появления информации о возможных гражданствах Великобритании или Венгрии у главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который сейчас отстранен от должности и находится под стражей во время расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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