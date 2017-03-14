Украинский законопроект против двойного гражданства не касается крымчан – Логвинский

Народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция «Народный фронт») считает, что законодательная инициатива Петра Порошенко по исключению возможности второго гражданства для украинцев не касается крымчан. Такую позицию депутат высказал 14 марта в комментарии Крым.Реалии.

«Нормой закона про права и свободы на временно оккупированной территории четко предусмотрено, что получение гражданства на оккупированной территории Украиной не признается, более того – не признается всем миром. Оно не признается как наличие другого гражданства для гражданина Украины», – пояснил Логвинский.

Он отметил, что предложенный законопроект требует экспертной оценки и не исключено, что в финальный документ будут внесены правки.

«Я думаю, что этот законопроект будет доработан и даже тех лиц, которые имеют паспорт другой страны, но являются гражданами в диаспоре, в Испании, Италии, Израиле, которые не хотят лишаться гражданства Украины, их это тоже не коснется... Общество ждет главное – чтобы у нас не было чиновников с двумя, тремя, четырьмя паспортами и гражданствами в этом парламент поддерживает», – дополнил Логвинский.

Президент Украины Петр Порошенко 13 марта подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство. Предлагается ввести норму, что «гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается, что обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины». Кроме того, предлагается установить новые основания для потери гражданства Украины в случае наличия у лица гражданства других государств.

Этот закон определен президентом как неотложный.

В последнее время тема наличия нескольких гражданств у граждан Украины, в первую очередь главных чиновников и должностных лиц, приобрела новую актуальность после появления информации о возможных гражданствах Великобритании или Венгрии у главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который сейчас отстранен от должности и находится под стражей во время расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).