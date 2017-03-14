В центре Киева собрались активисты по случаю Дня добровольца и из-за блокады (трансляция)

В центре Киева на площади Независимости 14 марта собираются активисты по случаю Дня украинских добровольцев. Как сообщает корреспондент Радiо Свобода, пока возле стелы собрались несколько сотен людей, они продолжают приходить.

Радiо Свобода ведет прямую трансляцию с места события.

14 марта в Украине впервые отмечается День украинских добровольцев. Марш добровольцев в центре Киева инициировали лидеры добровольческого движения «ОУН», а целью его назвали поддержку блокады временно оккупированных территорий Донбасса.

13 марта Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали 45 человек на месте блокировки на станции Кривой Торец Донецкой области, их доставили в отделы полиции. Силовики назвали задержание «контрдиверсионными мерами» и заявили, что среди блокировщиков были ранее осужденные лица.

Сторонники блокады заявили о пострадавших среди тех, кто был задержан, и об их пребывании в больнице. В полиции это отрицают и добавили, что всех задержанных уже отпустили.

После этого в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, прошли акции протеста с требованием отставки руководителей силовых ведомств Украины и в поддержку блокировки движения грузов между подконтрольной и неподконтрольной власти Украины частями Донбасса.

С января активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, блокируют некоторые участки железной дороги с требованием прекратить, по их словам, торговлю с оккупированными районами Донбасса. После критики по поводу избирательности такого блокирования они стали расширять свою акцию в том числе и на другие железнодорожные участки и автодороги, и также блокировать торговлю с Россией.