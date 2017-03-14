Турция запретила своим судам посещать Крым, это «прочный сигнал» – Гройсман

Турция запретила любым турецким судам посещать аннексированный Крым, это решение «является прочным сигналом и свидетельством дружественности между Украиной и Турецкой Республикой», заявил 14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом 14 марта.

«Сегодня, в день визита, мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень крепкий сигнал», – подчеркнул он.

Глава украинского правительства поблагодарил Турцию за поддержку Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Он также подчеркнул особую роль Турецкой Республики в поддержке крымских татар.

«Ваша позиция относительно крымских татар является очень важной для нас, и ваше желание поддержать в таких непростых условиях – это свидетельство наивысшей степени дружественности между нашими странами», – подчеркнул он.

Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность страны, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Сообщается, что он также «отметил усилия украинского правительства, направленные на решение проблем крымских татар».

11 марта стало известно, что Турция не принимает паромы из аннексированного Россией Крыма.

О возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом стало известно в октябре прошлого года – тогда паром «Варяг» осуществил свой первый выход из Севастополя в порт Зонгулдак.

По грузовой паромной линии «Варяг» в Крым ввозились фрукты, овощи, строительные материалы, а также товары народного потребления, указано на ее сайте. По информации РИА Новости, в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине.