Действия российских силовиков, задержавших украинских правозащитников, будут оспорены – Скрипник

Действия сотрудников погрануправления ФСБ России, задержавших украинских правозащитников на админгранице с Крымом, были незаконными, и буду оспорены, заявила 14 марта координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Крым.Реалии.

Она отметила, что силовики выдали группе украинских правозащитников протоколы спустя семь часов после их задержания.

«Было вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа. Но оплачивать его я, конечно же, не собираюсь… У меня есть и моральные, и правовые основания оспаривать действия российских должностных лиц. И я планирую их оспаривать», – заявила Ольга Скрипник.

По ее словам, украинских правозащитников задержали в «буферной зоне» между КПП украинских и российских пограничников, и что поскольку на КПП российских силовиков временно спустили флаг, правозащитники не знали, что покинули зону, контролируемую властью Украины.

Вечером 13 марта руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил, что украинские правозащитники, которых сотрудники ФСБ России задержали на админгранице с Крымом 13 марта, уже находятся на территории, которую контролирует Украина.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил Крым.Реалии, что правозащитники, которых 13 марта задержали российские силовики на админгранице с Крымом, пересекли КПВВ «Каланчак» на законных основаниях.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.