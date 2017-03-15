В Украине могут открыть представительство турецкой телекомпании TRT – Гройсман

В Украине могут открыть представительство наиболее мощной телерадиокомпании Турции TRT, и в ее составе – украинскую редакцию, которая могла бы готовить программы на украинском и крымскотатарском языках, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщает 14 марта пресс-служба украинского правительства, Владимир Гройсман в рамках официального визита в Турецкую Республику отметил, что Украина заинтересована в расширении позитивного присутствия украинской тематики в турецком информационном пространстве.

Украинская сторона готова всячески содействовать в реализации указанных проектов, а также расширять турецкую тематику в украинском медиапространстве, заверил премьер-министр Украины.

Премьер-министр Турции заверил в поддержке Украины на пути реформ., отметили в украинском правительстве.

Также на встрече стороны обсудили потенциальные сферы развития двустороннего сотрудничества, в частности – в оборонно-промышленном и авиакосмическом секторах, туризме и инфраструктуре.