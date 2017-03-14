Украина и Турция обсудили сотрудничество в сфере обороны и самолетостроения

Украина и Турция обсудили двустороннее сотрудничество в сферах оборонного и аэрокосмического секторов, сообщает 14 марта пресс-служба украинского правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом отметил, что страны недостаточно используют потенциал двустороннего взаимодействия.

«Если говорить несколькими словами, у нас есть сегодня возможности сотрудничать от космоса, по вопросам взаимодействия в космической авиации, и до украинских недр. Спектр нашего взаимодействия является чрезвычайно широким», – подчеркнул глава украинского правительства, и отметил, что страны «могут выпускать украинско-турецкие самолеты, которые имеют конкурентные качества и являются необходимыми на авиационном рынке».

Как сообщается, стороны затронули вопросы энергетического сотрудничества. Владимир Гройсман напомнил, что в конце марта состоится очередное заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Накануне Гройсман заявил, что Турция запретила любым турецким судам посещать аннексированный Крым, и это решение, по его словам, «является прочным сигналом и свидетельством дружественности между Украиной и Турецкой Республикой».