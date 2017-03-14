«Черноморнефтегаз»: Россия добыла более 1,5 млрд кубометров украинского газа в Черном море

Россия в 2016 году добыла в Черном море более полутора миллиардов кубометров украинского газа, используя захваченные во время аннексии Крыма газовые месторождения. Об этом сообщила в эфире Радио Крым.Реалии председатель правления ОАО ГАО «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

«Оккупационные власти не разрабатывают месторождения, они пользуются месторождениями, которые были созданы украинским предприятием «Черноморнефтегаз», что являлось единственным по добыче и разработке на шельфе Черного и Азовского морей. Оккупационная власть, прикрываясь российским флотом, эксплуатирует четыре месторождения в Черном море... Таким образом оккупационные власти за прошлый год добыли около 1 миллиарда 600 миллионов метров кубических газа природного», – сказала Нежнова.

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Российские СМИ сообщали, что подводный участок нефтегазового месторождения в Черном море «Глубокая» передали частной компании «Новые проекты», которую ряд источников связывает с украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, близкий к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским предприятием.

В декабре 2015 года пресс-служба «Черноморнефтегаза» сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 миллиардов рублей перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым «в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов».

Служба безопасности Украины направила предложения в украинское Министерство иностранных дел по поводу «национализированного» российской властью Крыма предприятия «Черноморнефтегаз», осуществившего перемещение этих установок, и введению соответствующих санкций. Также в СБУ отметили, что для защиты национальных интересов Украина подала международный иск в Стокгольмский арбитраж.