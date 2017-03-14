Турция критикует решение Европейского суда по хиджабам

Турция критикует решение Европейского суда, по поводу того, что основанные в ЕС компании могут запрещать сотрудникам надевать религиозные или политические символы, включая хиджабы.

«Сегодняшнее решение Европейского суда по хиджабам только усилит антимусульманские и ксенофобские тренды», – написал в Twitter представитель Эрдогана Ибрагим Калин. «Куда катится Европа?», – добавил он.

Эта критика появилась в разгар спора Анкары с Германией, Нидерландами и другими странами ЕС, что заблокировали на своей территории агитационную кампанию турецких политиков относительно референдума, который в Турции запланирован на 16 марта.

14 марта Европейский суд постановил, что не является «прямой дискриминацией» внутренний запрет компаний на ношение «любых политических, философских или религиозных знаков».

Суд принял это решение после двух исков – из Франции и Бельгии.

Первый иск поступил от секретарши, уволенной в 2006 году за ношение хиджаба в бельгийской компании по безопасности G4S. В суде не признали это нарушением, поскольку компания G4S запретила носить хиджабы всем сотрудникам, а не только одной.

Что касается французской компании, что уволила программистку за отказ снять хиджаб, то суд установил, что здесь могли быть нарушения европейского законодательства.

В прошлом месяце Турция отменила запрет на ношение хиджабов женщинам-офицерам.