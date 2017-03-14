Гройсман в Анкаре участвует в открытии фотовыставки «про годовщину оккупации Крыма»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14 марта в Анкаре «принял участие в открытии фотовыставки, посвященной годовщине оккупации Крыма», сообщает пресс-служба украинского правительства.

Он отметил, что «более 1000 дней украинский Крым находится под оккупацией Российской Федерации».

За это время «прекрасный украинский курорт превратился руками российского агрессора в милитаризованную территорию, где нарушаются права на веру, демократию, свободу», – отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Украина высоко ценит позицию Турции относительно поддержки территориальной целостности и независимости.

«Мы точно знаем, что украинский Крым будет возвращен Украине. Справедливость, закон будут восстановлены. Это наш долг и победа», – сказал Владимир Гройсман.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».