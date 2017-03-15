Радио Крым.Реалии: На что хватает зарплаты в Крыму?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о зарплатах в Крыму. Российские специалисты в сфере статистики утверждают, что в аннексированном Крыму по сравнению с соседними российскими регионами рост доходов населения выглядит позитивно. Однако до средних показателей по соседней России полуострову еще далеко – сейчас средняя зарплата составляет порядка 26 тысяч рублей против 36 тысяч в России. Насколько правдива официальная статистика? Что могут себе позволить на среднюю зарплату крымчане?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с редактором экономического отдела издания «Левый Берег» Андреем Яницким и лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России», бывшим главой Верховного совета Крыма Леонидом Грачом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.