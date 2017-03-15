Турция запретила своим кораблям посещать Крым – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Анкара запретила турецким судам посещать аннексированный Россией Крым, что является свидетельством дружественности между Украиной и Турцией. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Сегодня в день визита мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень мощный сигнал», - заявил Гройсман 14 марта в Турции по итогам встречи с турецким премьером Бинали Йилдиримом.

Владимир Гройсман во время визита в Турцию встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации украинской стороны, стороны скоординировали позиции по недопущению милитаризации Крыма и ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

«Недопущение милитаризации Крыма, а также освобождение наших оккупированных территорий является для нас важнейшими вопросами современной международной повестки дня», – сказал Гройсман, отметив, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку турецкой стороны по урегулированию конфликта, а также содействие в решении проблем крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».