Филиал парка «Патриот» все же может появиться в Крыму – Аксенов

Филиал парка «Патриот» все-таки может появиться на территории Крыма. Об этом 15 марта заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«По этому поводу общался с Александром Хирургом, который выступал инициатором проведения данного мероприятия, с командующим Черноморским флотом Александром Викторовичем Витко. Изначально, когда начались проблемы и отдельные деятели и политики начали формировать общественное мнение против парка, я сразу предложил услуги, и говорю о том, что Крым готов принять и реализовать совместно с Министерством обороны России, общественниками подобный проект на территории Республики Крым. На мой взгляд, Сергей Кужугетович Шойгу очень системный человек: в Подмосковье такой парк организован, и Министерство обороны собралось выделить большие деньги. Если будет такое решение Министерства обороны и общественников, которые этот процесс инициировали, я готов предоставить все возможности для реализации такого проекта на территории республики, – заявил Аксенов.

Раньше сообщалось, что парк «Патриот» предложили построить на базе форта Тотлебен в Керчи.

Изначально военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие обратилось в суд.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны России, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина, входит в санкционный список США и Канады.