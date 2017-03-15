Украинские спасатели сообщили, что в Авдеевке снова отсутствует электроснабжение

В городе Авдеевка Донецкой области, который в очередной раз пострадал в результате обстрелов, отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Украинские спасатели отмечают, что также нет электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

«Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4000 кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от семи генераторов ГСЧС», – отметили в ведомстве.

О том, когда может начаться ремонт поврежденного участка линии электропередач, спасатели не говорят.

В Авдеевке и 11 населенных пунктах Ясиноватского района электроснабжение было прекращено 14 марта в результате боевых действий.

Несколько дней назад, 11 марта, возникла похожая ситуация. Украинские военные тогда обвинили в обстрелах пророссийских боевиков. Те, в свою очередь, заявили, что военные ВСУ повредили обстрелами ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод.