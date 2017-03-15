На пост мэра Щелкино отобрали двух кандидатов

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность главы подконтрольной Кремлю администрации города Щелкино. Об этом 15 марта сообщает издание «Новости Крыма».

В издании отмечают, что к участию в конкурсе допустили четырех кандидатов.

«По итогам конкурса комиссия выбрала кандидатуры заместителя главы администрации Щелкино Владимира Загребельского и заведующего сектором по вопросам земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы администрации Ленинского района Владимира Отинова», – говорится в сообщении.

Осенью 2016 года в отношении экс-главы подконтрольной Кремлю администрации Щелкино Татьяны Ермановой было возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в размере 5 млн рублей, выделенных на дорожные работы. В декабре 2016 года суд в Крыму оштрафовал Ерманову на 3 тысячи рублей, а также дисквалифицировал ее на полгода.