В Нидерландах проходят важные для ЕС парламентские выборы

В Нидерландах 15 марта проходят выборы в нижнюю палату парламента, которые могут показать уровень антииммигрантских и националистических настроений в голландском обществе на фоне противоречий с Турцией. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Правоцентристская партия премьер-министра Марка Рютте конкурирует с ультраправой Партией Свободы Герта Вилдерса за 150 мандатов в парламенте. Это голосование рассматривается как испытание для всего Евросоюза, партия Вилдерса выступает, в частности, за выход Нидерландов из ЕС.

Опросы общественного мнения указывали на незначительное преимущество правящей партии, но эти исследования не в полной мере учитывали последние развития событий в отношениях с Турцией и реакцию голландского общества на это.

Представители местных органов власти в выходные запретили турецким министрам выступать в Нидерландах на митингах, которые собирали местные турки, сторонники назначенного на 16 апреля референдума по усилению полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган в ответ обвинил голландцев в поведении, похожего на проявления нацизма.