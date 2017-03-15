США подозревают хакеров из России и Канады в кибератаке на Yahoo

Власти США намерены выдвинуть по факту хакерских атак на компанию Yahoo уголовные обвинения четырем лицам. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Соответствующее заявление министерства юстиции США может быть обнародовано уже 15 марта. Как считают следователи, трое причастных к нападениям сейчас находятся в России, еще один – в Канаде. Также возможен арест последнего фигуранта, поскольку Россия, в отличие от Канады, не имеет с Соединенными Штатами договора о выдаче преступников.

В сентябре 2016 года в Yahoo сообщили о похищении в 2014 году персональных данных с более чем 500 миллионов учетных записей пользователей. Позже, в декабре 2016 года, компания признала также кибератаки 2013 года, касающиеся более миллиарда пользователей.

Эти случаи признали самыми массовыми хакерскими атаками в истории. Yahoo признала это своей ошибкой.