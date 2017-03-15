По обвинению во взяточнистве в Севастополе будут судить экс-начальника отдела Госжилнадзора

В Севастополе по обвинению в получении взятки будут судить бывшего начальника отдела главного управления государственного жилищного надзора города. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Севастополю.

В ведомстве отмечают, что в сентябре 2016 года в связи со сменой формы правления председатель одного из жилищных кооперативов обратилась в главное управление государственного жилищного надзора Севастополя об исключении дома по улице Тарутинской из списка домов, которые обслуживает ООО «РЭП «Севжилфонд», поскольку данная фирма не спешила рассматривать ее заявление. Начальник отдела обещал поспособствовать оперативному решению вопроса, однако за услугу потребовал 50 тысяч рублей.

«Злоумышленник был задержан в Севастополе после получения требуемой суммы через посредника. Накануне вынесен приговор посреднику, который действовал в интересах начальника отдела. Он признан судом виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорен к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – отметили в пресс-службе.

Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.