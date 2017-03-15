План развития Севастополя доработают до конца марта – власти

Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года планируется закончить до 24 марта. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя.

По информации ведомства, согласованный на уровне экспертов документ планируется презентовать для всеобщего ознакомления в конце марта, и он войдет в основу проекта закона о Стратегии развития Севастополя.

«Данный этап работы над стратегией будет реализован в соответствии с ранее утвержденной «дорожной картой» с привлечением представителей экспертного сообщества, депутатов всех уровней, журналистов, отраслевых специалистов в формате шести экспертных групп», – говорится в сообщении.

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников считает разработку стратегии одним из основных документов для местного правительства.

«Считаю принципиально важным создавать Стратегию развития города с вовлечением широкого круга специалистов различных сфер. Для меня это важнейший документ и план работы правительства на годы вперед. Поэтому я максимально заинтересован в том, чтобы на этапе разработки Стратегии мы могли учесть замечания, конструктивную критику», – заявил Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».