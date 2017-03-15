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Для захода крупных компаний в Крым нужно «волевое» решение руководства России – Аксенов

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

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Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что для захода крупных компаний на аннексированный полуостров нужно «волевое» решение руководства соседней России. Об этом Аксенов заявил 15 марта в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва, сообщают «РИА Новости Крым».

«Какие могут быть ограничения для любой крупной российской компании, хоть государственной, хоть частной формы собственности? Если Крым – российский регион, какие могут быть у кого оправдания? Регион полностью находится в российском законодательном поле, надо просто принимать волевое решение», – считает Аксенов.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма добавил, что руководство, президент и председатель правительства соседней России знают обо всех этих проблемах и рассчитывает на их поддержу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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