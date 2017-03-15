Прокуратура Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты Фийона

Прокуратура Франции начала официальное расследование неправомерного использования государственных фондов кандидатом в президенты этой страны Франсуа Фийоном. Правоцентристского кандидата подозревают в том, что он выплачивал своей жене Пенелопе и детям сотни тысяч евро за десятилетие на работе, которую они фактически не посещали. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Прокуратура заявила, что они отследят действия Фийона с государственными фондами и его участие в присвоении этих денег. Кандидат от партии «Республиканцы» является первым из кандидатов на пост президента Франции, по которому ведется расследование.

До обнародования сведений о работе своих родственников Фийон был лидером президентской гонки, уступая в первом туре лишь кандидатке от «Национального фронта» Марин Ле Пен, но опережая ее в предполагаемом втором туре. Сейчас Фийон в опросах общественного мнения опередил центриста Эмманюэль Макрона.

Фийон ранее заявлял о том, что в случае объявления об официальном расследование выйдет из президентской гонки. Он отрицал все обвинения в отношении себя, и 14 марта члены его партии решили, что кампания Фийона будет продолжена.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов участников голосования, второй тур будет назначен на 7 мая.