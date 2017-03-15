Из Крыма не сделали витрину российского благополучия – журналист

Россияне, когда аннексировали Крым, обещали жителям полуострова, что «подтянут» их зарплаты до среднероссийского уровня, но не сделали этого. Сегодня в Крыму оклады ниже, чем в регионах соседней России, а полуостров продолжает оставаться дотационным регионом, где бизнесменам живется хуже, чем при украинских временах.

Об этом 15 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил редактор экономического отдела издания «Левый Берег» Андрей Яницкий

«Крым сам не генерирует прибыль, он остается убыточным. В принципе и при украинских властях он был убыточным, но при российских дотационность выросла в 2-3 раза и зашкаливает за 50 процентов. Поэтому и нет благополучия, какого-то экономического бума. Во многом это связано и с санкциями, которые действуют против Крыма со стороны западных стран и со стороны Украины. Профессии связанные с финансами, которые обычно денежные, они не развиваются», – сказал Яницкий.

По словам журналиста, в Крыму самые высокие зарплаты у моряков дальнего плавания, военных и чиновников, Численность последних за три года аннексии значительно увеличилась.

«В одном только так называемом правительстве Севастополя там за 2 тысячи человек. При украинских властях такого количества чиновников в Севастополе не было. И зарплаты у них, как у города федерального значения, очень высокие. Много получают военные российские, которых стало больше в Крыму, чем при украинских временах. На высоком уровне остались зарплаты у моряков, которые ходят в море или по российским документам, или по документам украинским . Но они не интегрированы в экономику Крыма, они зарабатывают за пределами Крыма.

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Подконтрольная Кремлю Министр соцполитики Крыма Елена Романовская заявила, что средняя зарплата на полуострове составляет 24200 рублей, что на 500 рублей больше чем в 2015 году. Романовская утверждает, что самая высокая зарплата наблюдается в сфере финансирования, топлива и энергетики и в госуправлении. Наименьшие зарплаты, по ее словам, в лесном хозяйстве и строительстве.

По словам главы российского департамента экономики Севастополя Элемдара Ахтемова, средняя зарплата на полуострове на 10-12 тысяч рублей ниже, чем в соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».