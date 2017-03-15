Белый дом впервые обнародовал декларацию Трампа

Белый дом 14 марта впервые раскрыл некоторые налоговые выплаты президента США Дональда Трампа. Американская администрация заявила, что Трамп заплатил в 2005 году налогов на сумму в 38 миллионов долларов, а заработал за тот период 150 миллионов долларов.

Эти данные были раскрыты незадолго до того, как журналистка телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу сообщила, что получила две страницы из налоговой декларации Трампа за 2005 год.

В Белом доме назвали обнародование этих данных незаконным. «Рейтинги для вас – самое главное, если вы готовы нарушать закон, чтобы рассказать историю двух страниц из налоговой декларации, которой уже больше 10 лет», – говорится в официальном комментарии администрации Трампа.

Несанкционированное обнародование деклараций, связанных с федеральными налогами в США, является криминальным преступлением, но Мэддоу подчеркнула, что канал MSNBC использовал свое конституционное право на публикацию информации в интересах общества. Отчеты передавал для обнародования журналист Дэвид Кэй Джонстон, в свое время награжденный Пулитцеровской премией. Он сказал, что получил эти данные в неизвестном письме.

Президент США Дональд Трамп отказался обнародовать свои налоговые декларации во время предвыборной кампании, сломав этим традицию, установленную предыдущими американскими президентами.