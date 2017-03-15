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Новости

УЕФА планирует посетить Крым до июня – КФС

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посетит аннексированый Крым до июня 2017 года. Об этом 15 марта сообщает Крымский футбольный союз со ссылкой на пресс-службу «Ялтинского международного экономический форума».

«Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил намерение отправить в Крым свою делегацию не позднее июня 2017 года. Соответствующее письменное подтверждение получил Крымский футбольный союз», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) накануне сообщила, что УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Однако на официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

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