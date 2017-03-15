Прокуратура АРК расследует дело против руководителя «самообороны» в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует производство в отношении гражданина Украины, которого подозревают в захвате государственной власти в Крыму и в руководстве. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Человек вступил в не предусмотренное законами Украины вооруженное формирование, осуществлял руководство указанного формирования, целью деятельности которого было совершение действий, связанных с захватом государственной власти в Автономной Республике Крым и создания для этого отрядов самообороны», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый в феврале 2014 «совершал умышленные действия, направленные на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям».

Подозреваемый находится в розыске и скрывается от органов предварительного расследования на временно оккупированной территории Украины, уточнили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».