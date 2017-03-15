В Крыму оставили под стражей вице-премьера Крыма

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего вице-премьера российского правительства полуострова Олега Казурина. Об этом 15 марта сообщает «ТАСС».

«Постановление Киевского районного суда Симферополя от 15 февраля 2017 года, в котором Казурину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить. Новое ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить и избрать Казурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 апреля 2017 года», – сказала судья.

По словам адвоката Казурина Игоря Морозова, таким решением российский судья признала существенные процессуальные нарушения при вынесении решения о заключении бывшего чиновника под стражу.

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Олег Казурин, курировавший вопросы реализации «Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя» был задержан 14 февраля. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Российский Следком Крыма заявляет, что за эти деньги чиновник обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен вице-премьером крымского правительства 19 января 2016 года. Он был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».