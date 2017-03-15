Адвокат: осужденную за «госизмену» Севастиди заставили просить помилования Путина

Россиянку, осужденную по обвинению в государственной измене за отправку SMS в Грузию о передвижении российских войск Оксану Севастиди, заставили написать прошение о помиловании, заявляет ее адвокат Иван Павлов.

Он утверждает, что жительница Сочи Оксана Севастиди писала прошение о помиловании к президенту России Владимиру Путину под диктовку начальника следственного изолятора «Лефортово» в Москве.

По данным адвоката, 15 февраля, когда Севастиди вернулась в СИЗО «Лефортово» после заседания Верховного суда России, ее вызвал в свой кабинет начальник изолятора Алексей Ромашин и в присутствии еще трех сотрудников СИЗО сообщил, что Путин обещал «разобраться в деле», поэтому надо написать прошение о помиловании. После этого он продиктовал обращение, в тексте которого Севастиди должна была в очередной раз признать вину, «покаяться и надеяться на милость высокопоставленных чиновников». По словам Павлова, все происходило без ведома адвокатов. Физического давления на Севастиди не оказывали, но «давление бывает не только физическим», отметил он.

Оксана Севастиди вышла на свободу 12 марта. Несмотря на решение президента России о помиловании, ее адвокаты не отозвали иск об отмене приговора. Жалоба должна быть рассмотрена Верховным судом 15 марта.

46-летнюю Оксану Севастиди признали виновной в «государственной измене» и приговорили к семи годам лишения свободы за смс-сообщение, которое она послала своим друзьям, о полном поезде военного снаряжения, направлявшийся из России в Грузию во время короткой войны России против Грузии 2008 года.

Приговор, как сообщалось, был вынесен еще в марте 2016 года, но о нем чуть ли не впервые публично сообщили только в декабре 2016 года.

В правозащитном центре «Мемориал» в России дело Севастиди называли политически мотивированным.

15 марта 2017 Верховный суд России снизил наказание для Севастиди с семи до трех лет лишения свободы.