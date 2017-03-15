Российский Следком в Крыму допросил Умерова по «делу Полозова»

Крымскотатарского активиста Ильми Умерова допросили в следственном комитете России по Крыму в отношении дела российского адвоката Николая Полозова. Об этом Умеров сообщил 15 марта в Фейсбуке.

Следователь интересовался фактом оказания правовой помощи.

«Следователя интересовал вопрос: оказывал ли Полозов мне правовую и юридическую помощь, и есть ли у нас соглашение об оказании этой помощи... Я пояснил, что соглашение подписали в июне 2016 года. Также рассказал про несколько эпизодов, где Николай оказывал мне юридическую помощь», – написал Умеров.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ России Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.