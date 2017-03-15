В суде по «делу 26 февраля» прокурор требует отстранения адвоката Темишева

В рамках заседания подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя по «делу 26 февраля» 15 марта российский прокурор выступил с ходатайством об отводе адвоката Джемиля Темишева. Об этом сообщил в видеообращении адвокат Эдем Семедляев.

«По мнению прокурора он защищал до этого по данному делу еще двоих это Талята Юнусова и Эскендера Небиева, также защищает Арсена Юнусова. И так как, их интересы противоречат, по мнению прокурора, необходимо адвоката Темишева отстранить. Все адвокаты были против, единственный адвокат сказал что он поддерживает прокурора и что необходимо в таком случае все процессуальные документы, подписанные Темишевым, исключить из уголовного дела и вернуть обратно прокурору», – пояснил Семедляев.

Как сообщает адвокат, судья на час удалился в совещательную комнату, однако решение не вынес, вместо этого заседание отложили до 16 марта.

Джемиль Темишев публично свою позицию не высказывал, Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом.

27 февраля российский адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.