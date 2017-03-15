Джемилев: мою супругу могут выселить из Крыма из-за отсутствия российского паспорта

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев утверждает, что его супругу Сафинар Джемилеву могут выселить из аннексированного Россией Крыма, если она не оформит российский паспорт. Об этом Джемилев сообщил во время интервью изданию «Обозреватель».

По словам Джемилева он намерен согласовать дальнейшие действия с адвокатом для того, чтобы его супруга осталась на полуострове.

«Переговорим с адвокатом. Подумаем, что можно сделать. Но могут выдворить, а у нее там старая больная мать, дом, хозяйство, сын. Да и мы же призываем наших соотечественников не покидать Крым. Если они уедут, это будет нехороший пример», – сказал лидер крымских татар.

3 мая 2014 года на административной границе с Крымом на контрольно-пропускном пункте города Армянск российские пограничники не пропустили на полуостров Мустафу Джемилева, ссылаясь на решение ФСБ России от 19 апреля 2014 года о запрете въезда на территорию аннексированного полуострова сроком на пять лет.

В феврале 2015 года Басманный суд Москвы признал законным решение о запрете лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву въезда на территорию России.