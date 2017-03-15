Радио Крым.Реалии: Не нужен нам берег крымский. Как Турция блокирует полуостров?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают блокирование крымских паромов турецкой стороной. Почему Турция не пускает паромы из полуострова в свои порты? Насколько важно морское сообщение для аннексированного Крыма? Как Украина реагирует на нарушение морского права международными компаниями?

Гости эфира – украинский журналист Максим Гардус, юрист-международник, председатель Украинского морского независимого профсоюза Борис Бабин и турецкий политолог Тогрул Исмаил. Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.