Суд в Керчи рассмотрел дело экс-главы Феодосии – СМИ

Подконтрольный Кремлю суд Керчи провел 15 марта открытое заседание по делу экс-главы российской администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. Суд отклонил заявление защиты об отводе судьи и решил не возвращать уголовное дело прокурору, сообщает Kafanews.

«Мы неоднократно указывали, что на предварительном судебном заседании будет заявлено ходатайство об исключении недопустимых доказательств из материалов уголовного дела. Но, по непонятной причине, в феврале суд вынес свое постановление, в котором он счел безосновательным проведение предварительного судебного заседания. Указанное обстоятельство существенным образом влияет, и повлияло уже на права и законные интересы Щепеткова. Оно является, по своей сути, ограничением права на защиту в этом уголовном процессе», – цитирует издание защитника Щепеткова адвоката Сергея Фоминых.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма сообщили, что судебные заседания по делу экс-главы Феодосии перенесены в другой город в связи с тем, что в Феодосии дело обрело громкий общественный резонанс, а часть свидетелей – это депутаты Феодосийского горсовета.

По мнению адвокатов Дмитрия Щепеткова, суд может продолжаться от нескольких месяцев до года.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что дело Дмитрия Щепеткова направили в Феодосийский городской суд.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В июне на внеочередной сессии Феодосийского городского совета главой подконтрольной Кремлю администрации Феодосии назначили бывшего руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислава Крысина.