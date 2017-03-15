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Новости

В Беларуси начинаются новые «Марши недармоедов»

Во время акции в Минске, Беларусь, 15 марта 2017

Во время акции в Минске, Беларусь, 15 марта 2017

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В белорусских городах – Минск, Гродно и Могилев 15 марта проходят «Марши недармоедов», против декрета о социальном иждивенчестве. Власти Минска разрешили митинг численностью до тысячи человек.

Из-за введения «налога на тунеядство» в Беларуси с февраля проходят массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в бюджет около 200 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.

Ранее марши прошли в нескольких городах Беларуси. На акции в городе Молодечно Минской области были задержаны лидеры оппозиции.

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