Национальный банк Украины предлагает санкции в отношении «дочек» российских банков

Национальный банк Украины предлагает ввести санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков в форме запрета вывода капитала из Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий.

«С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнение украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины. Мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это «Сбербанк», «Проминвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк», – сказал он.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта поручил Нацбанку и Службе безопасности определиться относительно возможного введения санкций против банков с российским капиталом.

7 марта «Сбербанк России» сообщил, что «готов к обслуживанию лиц, обратившихся с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка». В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Нацбанк применить санкции в отношении этого финансового учреждения. В итоге дочерний банк «Сбербанка России» в Украине – ОАО «Сбербанк» – не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Некоторые активисты в Украине требовали запрета деятельности российских банков, в том числе и «Сбербанка».