Уровень жизни россиян начал падать после аннексии Крыма – российский эксперт

Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что уровень жизни россиян начал падать после аннексии Крыма Россией. Об этом Илларионов сообщил радиостанции «Эхо Москвы».

«Не случайно, что вот этот кризис, вот эта рецессия и вот это сокращение личного благосостояния началось с апреля 2014 года. Вот, как 18 марта аннексировали Крым, провозгласили национальный праздник, закричали «Крым наш», вот тут все и начало падать. И, кстати говоря, продолжает. Оно упало. Сейчас оно, может быть, не сильно падает, но оно остается на уровне дна такого, находится в состоянии стагнации и продолжает», – считает эксперт.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».