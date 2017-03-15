США предъявили обвинение российским офицерам в кибератаках против Yahoo

Министерство юстиции США объявило обвинительный акт в отношении двух сотрудников российских спецслужб в деле о хакерской атаке против компании Yahoo. Об этом 15 марта сообщили в ФБР и Минюсте.

Этот обвинительный акт касается двух сотрудников российской ФСБ, которых идентифицируют как Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин.

В Министерстве юстиции США связывают их с хакерскими атаками против Yahoo, о которых компания заявила в конце прошлого года. Речь шла о взломе аккаунтов 500 миллионов пользователей.

Докучаева и Сущина не связывают с хакерскими нападениями против представителей Демократической партии и расследованием ФБР российского вмешательства в предвыборную кампанию в США.