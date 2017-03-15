Турецкие судовладельцы боятся ответственности за торговлю с Крымом – юрист

После задержания и ареста имущества украинскими пограничниками владельцы турецких судов не рискуют заходить в порты аннексированного Россией Крыма. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил юрист-международник, председатель Украинского морского независимого профсоюза Борис Бабин.

«Есть минимум одно судно, которое с 2015 года задержано в Херсоне. Там тоже экзотический флаг, но судовладелец турецкий и он действительно задержан в рамках уголовного производства именно за заход в закрытый крымский порт. Там еще окончательного приговора нет, поскольку нет обвиняемых и осужденных, судно задержано как имущество решением судьи и оно стоит там уже два года, очевидно, что судовладелец понес колоссальные убытки. После этого суда турецких судовладельцев, которые заходили в Крым, стараются в украинские порты не заходить», – рассказал Бабин.

В то же время юрист заметил, что «более-менее безнаказанно» в порты аннексированного Крыма заходят суда некоторых украинских олигархов.

«Как правило, те суда, которые более-менее безнаказанно ходят между Крымом и украинскими портами, находятся в собственности украинских же олигархов крупного бизнеса и поэтому не боятся. Турки не могут позволить себе этого, прекрасно понимая, что именно их могут задержать и арестовать», – считает Бабин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 15 марта заявил, что Анкара запретила турецким судам посещать аннексированный Россией Крым, что является свидетельством дружественности между Украиной и Турцией.

Владимир Гройсман во время визита в Турцию встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации украинской стороны, стороны скоординировали позиции по недопущению милитаризации Крыма и ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма. Глава ведомства Виктор Назаренко сообщил об этом, подводя итоги работы прошлого года.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно Sky Moon, которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.

По последним данным фонда «Майдан иностранных дел», за январь 2017 года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года. Из общего количества судов активную деятельность вели 46, остальные 27 судов находились в крымских портах в ремонте или отстое.