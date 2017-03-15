В Москве задержали шеф-редактора информагентства Regnum

В Москве (Россия) полиция задержала шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика. Журналист находится в отделении Дорогомиловского района, к нему не пускают адвоката.

В самом агентстве считают, что задержание провели по запросу Беларуси, гражданином которой является Баранчик.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Юрия Баранчика задержали по запросу Минска и должны выдать Беларуси, где его объявили в розыск.

В декабре прошлого года были задержаны трое журналистов Regnum – Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Сообщалось, что их подозревают в разжигании межнациональной розни.