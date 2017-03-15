Отец пропавшего в Крыму Эрвина Ибрагимова рассказал в Европарламенте о слежке за сыном

Отец похищенного Эрвина Ибрагимова Умер Ибрагимов на пресс-конференции в Европарламенте 15 марта рассказал о судьбе своего сына, в частности о слежке и похищении. Он представил видеозаписи с фиксацией фрагмента похищения сына.

Также Умер Ибрагимов рассказал, что накануне похищения в адрес сына поступали угрозы.

«Я хотел бы обратиться к вам, узнать, что в этой ситуации поможет? Таких как он (Эрвин Ибрагимов – КР) там, в Крыму, немало. Очень большое количество», − сказал Ибрагимов.

На мероприятии присутствовал также отец политзаключенного Мустафы Дегерменджи Бекир Дегерменджи он рассказал историю уголовного преследования сына.

О ситуации в Крыму рассказал и адвокат Эмиль Курбединов. Он напомнил о политически мотивированных преследованиях крымских татар на полуострове и давлении на адвокатов.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

Мустафу Дегерменджи обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года.

Под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года произошли столкновения между участниками митинга за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. После вооруженного захвата полуострова, российские власти полуострова возбудили по итогам событий 26 февраля уголовное дело и обвинили в массовых беспорядках восемь крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Ранее суд разделил «дела 26 февраля» на два: от

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».