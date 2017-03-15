Госдума России проголосовала за ограничение трансляции судебных процессов

Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми устанавливается порядок трансляции судебных заседаний по уголовным делам. В документе указано, что пользователи могут наблюдать за процессом в режиме онлайн только с разрешения суда.

Законопроект предлагает внести изменения в УПК для установления единых принципов проведения трансляции судебных заседаний в интернете. Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса.

Согласно документу, трансляция и съемка могут быть ограничены судом во времени. Во время трансляции судебного заседания по радио, телевидению или в интернете в протоколе судебного заседания указываются название СМИ, с помощью которого осуществлялась трансляция.

Документ также вводит полный запрет на трансляции предварительных слушаний.

Правозащитники заявляют, что этот документ ограничивает свободу слова.

Ранее Госдума России приняла подобные поправки в Гражданско-процессуального и административно-процессуального кодексов.